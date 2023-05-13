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الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء

السبت، 13 مايو 2023 12:11 م
الرئاسة الفلسطينية: سلطات الاحتلال الإسرائيلى تجاوزت كل الخطوط الحمراء المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة
كتب ـ عبد الوهاب الجندى

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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، من خلال إصرارها على سياسة القتل والاقتحامات لمدننا وقرانا ومخيماتنا، والتي كان آخرها الجريمة الجديدة التي ارتكبها جيش الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس صباح اليوم، وأدت إلى استشهاد شابين، وإصابة آخرين، وما يتعرض له أبناء شعبنا في قطاع غزة، من عدوان متواصل لليوم الخامس على التوالي.

وحمل أبو ردينة في بيان، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسئولية هذه الجرائم الخطيرة التي ترتكبها في الأراضي الفلسطينية كافة، والتي سيكون لها تداعيات كبيرة على استقرار المنطقة برمتها.

وأكد أن الإدارة الأمريكية تتحمل مسؤولية تدهور الأوضاع، جراء الصمت عن الجرائم الإسرائيلية وعدم التدخل الفوري لوقفها، مما جعل إسرائيل تتمادي في عدوانها على أبناء شعبنا.

وأضاف، أن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار هذه السياسة الإسرائيلية بحق أرضه ومقدساته، وسيبقى صامدا ثابتا على أرضه مهما كانت الضغوطات.

 


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الاحتلال الإسرائيلي

غزة

فلسطين

اسرائيل



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