استشهاد فلسطينيين وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة

كتب عبد الوهاب الجندى

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان اليوم السبت، استشهاد شخصين وإصابة 3 آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق نابلس.

وأكد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من دخول مخيم بلاطة لإسعاف المصابين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مخيم "بلاطة" الواقع شرق محافظة نابلس، في شمال الضفة الغربية، وحاصرت أحد المنازل.

وقال وسائل إعلام فلسطينية، إن قوات خاصة "مستعربين" برفقة قوات الاحتلال حاصروا المنزل الكائن في حارة "الجماسين" وسط المخيم، واعتلى عدد من القناصة أسطح منازل، ما أدى إلى اندلاع مواجهات عنيفة للغاية مع سكان المخيم"، وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال أغلقت مداخل "المخيم"، فيما ينذر بوقوع مجزرة.