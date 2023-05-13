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استلام 98 ألف طن قمح بصوامع وشون بني سويف بنسبة توريد 43% "من المستهدف

السبت، 13 مايو 2023 01:06 م
استلام 98 ألف طن قمح بصوامع وشون بني سويف بنسبة توريد 43% "من المستهدف توريد قمح - أرشيفية
بنى سويف- هانى فتحى

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أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أن إجمالي الكميات الموردة للصوامع والشون من القمح المحلي، وصلت إلى 98 ألف و193 طن منذ بداية موسم الحصاد، وحتى أمس الجمعة بنسبة توريد 43.2% من المستهدف بنهاية الموسم  والمقدر بـ227 ألف طن ، لافتاُ إلى متابعته"بشكل يومي" لسير العمل في منظومة التوريد سواء بشكل ميداني أو عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، مؤكدا على انتظام أعمال التوريد بكافة مواقع التخزين والاستلام على مستوى قرى ومدن المحافظة.

 جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير اليومي، الذي يعده المهندس وصفى عبد الله مدير عام التموين والتجارة الداخلية، بشأن سير العمل في منظومة توريد واستلام الأقماح المحلية للموسم الحالي2022/2023، وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال التوريد ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين.

جدير بالذكر أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تصل إلى 126 ألف و155فدان ، بمستهدف توريد 227 ألف طن هذا الموسم ،فيما يبلغ  إجمالي السعات التخزينية أكثر من 250 ألف طن، موزعة على صوامع وهناجر وشون عامة، على مستوى قرى ومراكز  المحافظة.

 

 


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