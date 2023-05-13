استخراج عدة مسامير من بطن طفلة فى مستشفى الأزهر بدمياط الجديدة

دمياط معتز الشربينى

تمكن فريق طبى من العاملين بمستشفى جامعة الأزهر فرع دمياط الجديدة، من استخراج مسامير من بطن طفلة بعد ابتلاعها عدة مسامير مختلفة.

وكانت طفلة صغيرة قد حضرت لمستشفى جامعة الأزهر بدمياط بعد بلع لبيسة قلم جاف وتم استخراجها بالمنظار، ثم عاودت الرجوع إلى المستشفى مرة أخرى بعد بلع مجموعة مسامير مختلفة الأشكال والألوان والأحجام ومتعددة الاستخدام، تم حجزها بقسم أمراض الجهاز الهضمى وعمل المنظار اللازم لها بعد أخذ كافة الاحتياطات داخل غرفة العمليات وآخر مسمار كان مخترق جدار المعدة وتم استخراجه بسلام.

وأجرى العملية كلا من: الدكتور أحمد عبد العزيز مدرس الجهاز الهضمى والدكتور هانى عوض الله، طبيب مساعد وأسامة طلعت، محمود الحجرى، أحمد أبوبكر، وذلك تحت اشراف الدكتور خالد الملا رئيس القسم، الدكتور عادل دياب مدير عام المستشفى، الدكتورة علاء مجاهد نائب مدير عام المستشفى، الدكتور أحمد عمران نائب مدير عام المستشفى.