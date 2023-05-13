اليوم السابع
Ads
السبت، 13 مايو 2023 04:59 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

انطلاق الملتقى الأول لكلية الدراسات الإسلامية للبنات حول الإمام الشافعى

السبت، 13 مايو 2023 03:40 م
انطلاق الملتقى الأول لكلية الدراسات الإسلامية للبنات حول الإمام الشافعى الدكتورة حنان عبد العزيز عميدة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببني سويف
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الملتقى العلمى الأول حول الإمام الشافعي ومدرسته العلمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببنى سويف؛ صرحت بذلك الدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة الكلية، مشيرة إلى أن الملتقى يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

 

وأوضحت عميدة الكلية رئيس الملتقى حرص الكلية على عقد مثل هذه الملتقيات العلمية التى تُعَرِّفُ بجهود هؤلاء العلماء الأجلاء، إضافة إلى التعريف بالمدارس العلمية. 

 

وأضافت عميدة الكلية أن هناك خطة علمية تتضمن إلقاء الضوء على جهود العلماء السابقين فى خدمة الإسلام والمسلمين وفقًا للمنهج الوسطى المعتدل الذى يسير عليه الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً. 

 

يقام الملتقى بإشراف الدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة الكلية رئيس الملتقى، والدكتور عرفات محمد، مقرر الملتقى، والدكتورة منى عبد الله، أمين عام الملتقى، جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة بنى سويف تعد من الكليات المتميزة فى جامعة الأزهر، خاصة وأنها حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.

 


جامعة الازهر

الازهر الشريف

الدراسات الاسلامية

بني سويف



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة الأزهر يفتتح مسجدًا ومعملًا للحاسب الآلى بكلية الدعوة الإسلامية

الخميس، 11 مايو 2023 01:50 م

وزير الأوقاف ورئيس جامعة الأزهر يفتتحان مسجد كلية التربية.. صور

الثلاثاء، 09 مايو 2023 03:01 م

الإمام الأكبر يكرم رئيس جامعة الأزهر لحصوله على المركز الأول في "التميز الحكومي"

الإثنين، 08 مايو 2023 07:22 م

رئيس جامعة الأزهر: الأمم تَتَخَلف بتراجع العلم ويجب أن نكون من صُناع المعرفة

الأحد، 07 مايو 2023 01:59 م

انطلاق فعاليات مؤتمر جامعة الأزهر عن "الرعاية الشرعية والقانونية لذوى الهمم"

السبت، 06 مايو 2023 11:54 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة