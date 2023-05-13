انطلاق الملتقى الأول لكلية الدراسات الإسلامية للبنات حول الإمام الشافعى

انطلقت اليوم السبت، فعاليات الملتقى العلمى الأول حول الإمام الشافعي ومدرسته العلمية بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر ببنى سويف؛ صرحت بذلك الدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة الكلية، مشيرة إلى أن الملتقى يقام برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، والدكتور محمد فكرى خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضحت عميدة الكلية رئيس الملتقى حرص الكلية على عقد مثل هذه الملتقيات العلمية التى تُعَرِّفُ بجهود هؤلاء العلماء الأجلاء، إضافة إلى التعريف بالمدارس العلمية.

وأضافت عميدة الكلية أن هناك خطة علمية تتضمن إلقاء الضوء على جهود العلماء السابقين فى خدمة الإسلام والمسلمين وفقًا للمنهج الوسطى المعتدل الذى يسير عليه الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً.

يقام الملتقى بإشراف الدكتورة حنان عبد العزيز، عميدة الكلية رئيس الملتقى، والدكتور عرفات محمد، مقرر الملتقى، والدكتورة منى عبد الله، أمين عام الملتقى، جدير بالذكر أن كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بمحافظة بنى سويف تعد من الكليات المتميزة فى جامعة الأزهر، خاصة وأنها حاصلة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء.