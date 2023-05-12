ورش ودورات تدريبية لتعليم السيدات صناعة الجلود بمركز شباب المريس فى الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، إنه قدمت إدارة المشروعات وتدريب الشباب دورة تدريبية حرفية فى مجال صناعة الجلود بمركز شباب المريس بالطود، وذلك ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمنى حرفة على مدار 5 أيام داخل مراكز شباب المحافظة.

وأضاف صلاح رشوان، لـ"اليوم السابع"، أنه نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر فعاليات الورش والدورات التدريبية للسيدات تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وذلك فى ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب، وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل، وإقامة ورش عمل تساهم فى رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، بقيادة الدكتورة منال جمال رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وأوضح مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر ، أنه تم على مدار الـ5 أيام الماضية دعم السيدات فى مجال صناعة الجلود، وذلك تحت إشراف ياسر السنوسى عاشور وكيل وكيل المديرية للشباب، وجيهان عبد اللطيف مدير إدارة المشروعات، وقدم التدريب حجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود، وفريق عمل إدارة المشروعات وتدريب الشباب كل من صفية على عطية وولاء محمود عبدالرحيم وأحمد زين العابدين، وتدريب فاطمة بغدادى مدرب الجلود.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب، فعاليات ندوة عن محاور احترام الآخر وحسن إدارة الوقت والاستفادة منه فى التربية السليمة داخل الأسرة، وذلك ضمن خطة أندية الفتاة والمرأة بمراكز الشباب، وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ونجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، وتوجيهات صلاح محمد رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة.