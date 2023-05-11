الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة حفظ القرآن الكريم بمركز شباب الحلة

الأقصر – أحمد مرعى

نظم مركز شباب الحلة بمدينة إسنا جنوب الأقصر، فعاليات المسابقة الدينية فى حفظ القرآن الكريم ومسابقة المعلومات الدينية للطلائع، بمشاركة 20 متسابقا يتنافسون على خمس أجزاء من القرآن الكريم.

وتم تنظيم فعاليات المسابقة الدينية بقرية الحلة فى مدينة إسنا، بحضور فضيلة الشيخ محمود صديق من أوقاف إسنا، وتم تحكيم المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم والمعلومات الدينية، والتي تهدف إلى استثمار طاقات النشء واكتشاف المواهب ورعايتها، وغرس القيم السامية وتنمية روح المنافسة الشريفة بين المشاركين، وإثراء المعلومات الدينية لدى المتسابقين وربطها بالقيم الدينية الصحيحة وأثرها الإيجابي على المجتمع، وذلك تحت إشراف الدكتور ياسر السنوسي وكيل المديرية للشباب، وعبد الرؤوف محمد علي مدير إدارة شباب إسنا، وفريق عمل مركز شباب الحلة.

فيما قال صلاح رشوان مدير مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إن إدارة المشروعات وتدريب الشباب بالمديرية تنفذ فعاليات دورات تدريبية حرفية، "علمني حرفة" في مجال صناعة الجلود بمركز شباب المريس بالطود، ضمن خطة العام المالى 2022- 2023 للإدارة المركزية لتمكين الشباب تحت شعار "علمني حرفة"، والتى بدأت يوم الأحد 7 مايو وتستمر حتى الخميس 11 مايو الجارى، داخل مراكز شباب المحافظة المختلفة، وذلك في ظل اهتمام وزارة الشباب والرياضة بتنمية المهارات الحرفية لدى الشباب وتعليمهم حرفة يدوية تساعدهم على الخروج لسوق العمل وإقامة ورش عمل تساهم في رفع وتنمية القدرات الإبداعية والابتكارية لدى الشباب، موضحاً أنه يتم تنفيذ تلك الدورات لدعم سيدات القرى بالأقصر، بشكل دوري بمختلف مراكز وقرى المحافظة.



الأطفال بمسابقة دينية في حفظ القرأن الكريم بمركز شباب الحلة



الشباب والرياضة بالأقصر تنظم مسابقة دينية في حفظ القرأن







