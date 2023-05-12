اليوم السابع
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مواطن من بنى سويف: الحوار الوطنى أحد مكتسبات الجمهورية الجديدة.. فيديو

الجمعة، 12 مايو 2023 07:00 م
مواطن من بنى سويف: الحوار الوطنى أحد مكتسبات الجمهورية الجديدة.. فيديو عبداللطيف سيد حسانين
بنى سويف هانى فتحى

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قال عبداللطيف سيد حسانين، أحد أهالى محافظة بنى سويف، إن الحوار الوطنى يعد من أهم مبادرات الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.
 
وأضاف عبداللطيف سيد لـ"اليوم السابع"، أن الجمهورية الجديدة نجحت فى إحداث العديد من التغيرات فى المجتمع المصرى منها تمكين المرأة ومشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها داخل 66 قرية بمحافظة بنى سويف كمرحلة أولى.
 
 
وأشار الدكتور عبداللطيف إلى أن الحوار الوطنى يعد من الأشياء ذات القيمة الجيدة خلال الأيام الماضية وخاصة فى ظل مشاركة كافة فئات واطياف المجتمع فى عرض الأفكار والمقترحات.

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