مواطن من بنى سويف: الحوار الوطنى أحد مكتسبات الجمهورية الجديدة.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قال عبداللطيف سيد حسانين، أحد أهالى محافظة بنى سويف، إن الحوار الوطنى يعد من أهم مبادرات الدولة فى ظل الجمهورية الجديدة.

وأضاف عبداللطيف سيد لـ"اليوم السابع"، أن الجمهورية الجديدة نجحت فى إحداث العديد من التغيرات فى المجتمع المصرى منها تمكين المرأة ومشروعات حياة كريمة التى يتم تنفيذها داخل 66 قرية بمحافظة بنى سويف كمرحلة أولى.