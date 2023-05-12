اليوم السابع
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مناقصة عامة لإنشاء الوحدة البيطرية بمسجد وصيف فى الغربية.. تفاصيل

الجمعة، 12 مايو 2023 06:00 ص
مناقصة عامة لإنشاء الوحدة البيطرية بمسجد وصيف فى الغربية.. تفاصيل محافظة الغربية
الغربية محمد طارق

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أعلنت مديرية الإسكان والمرافق فى محافظة الغربية، عن مناقصة عامة لعملية إنشاء الوحدة البيطرية بقرية مسجد وصيف التابعة لمركز ومدينة زفتى "دور أرضى فقط" وهدم مبنى الوحدة القديم وإنشاء خزان صرف.
 
وحددت المديرية الساعة الواحدة ظهراً يوم الإثنين الموافق 2023/5/29 موعداً لفتح المظاريف، ويمكن الحصول على نسخة من مستندات العملية بطلب مقدم لمدير مديرية الإسكان والمرافق، ويقدم العطاء فى مظروفين مغلقين بمقر ديوان عام محافظة الغربية.
 
وكان ديوان عام محافظة الغربية أعلن عن إعادة طرح المحل عدد من المحال التجارية وقطع أراضى بشارع الجيش البحرى أمام موقف الاتوبيس بمركز ومدينة زفتى مقابل حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات، وذلك فى مزايدة علنية يوم الاثنين الموافق 2023/5/22.
 
وأضاف بيان الإعلان أن التقديم بمقر الإدارة المالية بالديوان العام وقيمة تأمين دخول المزاد 5 آلاف جنيه، و299 جنيه ثمن كراسة الشروط من الإدارة المالية.
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