محافظة الغربية تنفذ دورة تدريبية للتعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء اليوم، الدورة التدريبية بعنوان التعامل مع الشائعة والأمن المعلوماتي لـ 160 شباب وفتاة من أعضاء برلمان الشباب وفريق شباب الغربية وذلك بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام محافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية على أهمية تدريب جيل جديد قادر على مواجهة الشائعات والتصدي لها، جيل قادر على تحليل المعلومات والتعامل معها باحترافية دون الانسياق وراء الأفكار المضللة والمغلوطة.

حاضر في اللقاء الذي انطلق اليوم والمستمر حتى يوم غد، كلا من الدكتور أسامة رسلان من مرصد الأزهر لمكافحة التطرف بمحاضرة عن مواجهة الشائعات ، بينما شارك الدكتور محمد عبودة بمحاضرة عن صناعة الفتوى وتأثيرها على المجتمع.