"مصنعى السيارات": الحوار الوطنى يساهم فى إيجاد حلول سريعة للمشكلات الاقتصادية

كتبت : أماني سمير

قال المهندس خالد سعد الأمين العام ل رابطة مصنعي السيارات في تصريحات خاصة " لليوم السابع " ، أن " الحوار الوطني " جاء هاما وفي وقته على حد تعبيره، لأنه عبارة عن حوار يضم جموع الأحزاب وطوائف الدولة المصرية ويعد تجميعهم تحت مظلة واحدة سابقة تعد الأولى من نوعها والأفضل على الإطلاق.

وأضاف " سعد " أن الحوار سيعمل علي تجميع كل الأراء والأفكار الخلاقة والحلول الجذرية لغالبية مشكلاتنا ليست سياسيا فقط كما يعتقد البعض ولكن الحوار جاء شاملا ليشمل ايضا الجانب الاقتصادي والاجتماعي الذي يهم كل فرد فينا من الاصغر للأكبر.

وأًوضح الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، أن أى مشكلة لكى يتم حلها لابد من التحدث فيها وتجميع المعلومات الكافية عنها والخروج بنتائج وتوصيات قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع خاصة مع وجود متابعة واضحة منذ اليوم الأول من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعن توقعاته قال " سعد " أنه متفائل جدا بالجلسات القادمة متوقعا تغييرا كبيرا فى كافة الجوانب الاقتصادية ليس هذا فقط وإنما أخذ خطوات مباشرة والتشجيع علي الصناعة وتوطينها لأنها عنصر هام سيعمل علي تقليل الفجوة الاستيرادية ليس لصناعة السيارات فقط ، وإنما كافة الصناعات التي من شأنها تعمل علي زيادة الصادرات وتقليل الواردات وتوفير العملة الصعبة .

وقال " سعد " أنه أيضا عضوا في أحد الأحزاب السياسية المعروفة وهو حزب "حماة وطن "، قائلا :" لأني مسئول بلجنة الصناعة والتجارة وأري مجهوداتهم علي أرض الواقع ونعمل بالفعل علي قدم وساق لمشاركة فعالة في الحوار الوطني وخدمة المواطن المصرى . "