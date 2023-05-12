إصابة شخصين فى حادث انقلاب دراجة بخارية ببورسعيد

تحرر محضر بالواقعة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحرى حول ملابسات الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابين.

وفي سياق آخر، أصيب 6 أشخاص، في حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى أجرة في شارع محمد علي بمحافظة بورسعيد.

واستقبل مستشفي السلام ، يوسف تامر طه 18 سنة، مصاب بسحجات باليد والجسم، أدهم عاطف يوسف 19 سنة، مصاب بسحجات بالوجه، هاله محمد محمد 60 سنة، مصابه باشتباه كسر باليد اليسرى، مرام كريم محمد 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد أبو الحمد أحمد 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، أحمد أسامة محمود 18 سنة، مصاب بجرح بالرأس والساق اليمني.

وأكد مصدر طبي، أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة لجميع المصابين، وتم إخطار إدارة المرور للوقوف علي ملابسات الحادث.