وقالت هذه الدول في خطاب للمفوضية الأوروبية وفق ما نقلته مجلة بوليتيكو الأوروبية: "تدعو 12 دولة ... إلى توضيح عاجل للصفقة، التي يقولون إن المفوضية أبرمتها دون استشارة الدول الأعضاء ".

وأعرب وزراء من 12 دولة عن "مخاوف جدية" بشأن الصفقة التي قالوا إنها "تقوض سلامة السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي".

ومن بين الدول التي وقعت الخطاب هولندا وأيرلندا واليونان والنمسا وبلجيكا وكرواتيا ولوكسمبورج وإستونيا والدنمارك وسلوفينيا.

يذكر أنه في وقت سابق حظرت المفوضية الأوروبية استيراد القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس من أصل أوكراني إلى بلغاريا والمجر وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا للفترة من 2 مايو إلى 5 يونيو 2023.