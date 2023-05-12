قتلتها لسرقة قرطها الذهبى.. اعترافات المتهمة بقتل طفلة ووضع جثتها داخل جوال بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية بقنا، تفاصيل جديدة في واقعة مقتل طفلة بقرية النجاحية التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قن ا، ووضعها داخل جوال أعلى سطح منزل.

وأدلت المتهمة بقتل الطفلة رودينا، في اعترافاتها أمام جهات التحقيق، أنها تخلصت من الطفلة بغرض سرقة قرطها الذهبي، لمرورها بضائقة مالية، حيث انتظرت الطفلة، أثناء ذهابها إلى مكتب لتحفيظ القرآن الكريم بالقرية، واستدرجتها إلى المنزل، وحاولت سرقة قرطها الذهبي، وعندما صرخت الطفلة، حاولت كتم أنفاسها حتى لا يفتضح أمرها، ولم تقصد قتلها، ولكن حاولت إسكات صوتها.

وقالت: فشلت فى إسكاتها، واصطدمت رأسها في حائط، ثم خنقتها ووضعتها في جوال، ودفنتها في رمال أعلى سطح المنزل فى محاولة لإخفاء الجريمة، وكانت تنتظر أن ينام أهالي القرية، وتحمل جثة الطفلة لإلقائها في مكان ما.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، عثرت على جثة طفلة عمرها 8 سنوات، داخل جوال بقرية النجاحية في نجع حمادي، وتبين أن الجثة للطفلة رودينا.م، 8 أعوام، عثر عليها داخل جوال بقرية النجاحية بنجع حمادي، بعد تغيبها منذ عصر أمس الخميس.

وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهمة في الواقعة والتحفظ عليها فيما أخطرت الجهات المختصة لتولي التحقيقات.