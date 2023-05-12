السيطرة على حريق نشب فى 3 أحواش بـ3 قرى بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا ، اليوم الجمعة، من السيطرة على 3 حرائق نشبت داخل 3 أحواش ماشية بقريتي صوص ودنفيق بمركز نقادة، وقرية الكلاحين بمركز قفط، جنوب محافظة قنا.

تلقى اللواء مدير أمن قنا، إخطارًا من الحماية المدنية يفيد نشوب حريق داخل حوش ماشية بقرية صوص في مركز نقادة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في حوش مساحته قيراط واحد، ما أسفر عن تلف بعض المخلفات الزراعية، وتمت السيطرة على الحريق.

وسيطرت الحماية المدنية علة حريق نشب داخل حوش ماشية بقرية دنفيق في مركز نقادة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في حوش ماشية خلف منزل، ما أسفر عن تلف بعض المخلفات الزراعية، وتمت السيطرة على الحريق، كما نشب حريق داخل حوش ماشية بقرية الكلاحين في مركز قفط، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقنا تحت إشراف العميد هاني الأتربي، مدير الحماية المدنية بقنا إلى مكان الحريق، وتم الدفع بسيارات الإطفاء، وتبين أن الحريق نشب في حوش ماشية، ما أسفر عن تلف بعض المخلفات الزراعية وعدد من أشجار النخيل، وتمت السيطرة على الحريق.

تمت السيطرة على الحرائق الثلاثة وإخمادها قبل امتدادها للأماكن المجاورة، دون خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.