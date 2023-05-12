رفع الأمطار ليلا بعدد من مدن ومراكز كفر الشيخ وإعلان حالة الطوارئ.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

انتشرت معدات مجالس المدن بمحافظة كفر الشيخ، التي شهدت هطول أمطار،" كفر الشيخ، دسوق، الرياض، لرفع مياه الأمطار ليلا، تنفيذا لتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إضافة لحملات نظافة ليلية.

قال اللواء علاء يوسف، رئيس مركز ومدينة دسوق، إنه تابع عمليات سحب مياه الأمطار خلال الفترة المسائية بجميع مناطق المدينة والمداخل والكورنيش، والتأكيد على استمرار تشغيل محطات الصرف الصحي لسحب المياه من البيارات و صفايات المطر.

تابع المهندس حسن صفوت موافي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ،أعمال رفع مياه الأمطار بحي شرق وغرب كفر الشيخ، وكذلك بقرى المركز، والتعامل الفوري مع مياه الأمطار، والتركيز على جميع المدارس، والهيئات الخدمية، بجانب العمل في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية.

وتابع وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، أعمال صيانة وإصلاح كشافات الإنارة العامة ورفع كفاءة شبكة الانارة، مشدداً على ضرورة بذل أقصى الجهود والتواصل مع المواطنين وحل مشاكلهم فورا، مؤكداً أن الوحدة في تواصل مستمر من خلال غرفة العمليات بالوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه.

ووجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن برفع مياه الأمطار أولاً بأول، والتواجد المستمر في الشوارع، والتأكد من صيانة صفايات الأمطار، وسرعة الانتهاء من صيانة أعمدة الإنارة المتهالكة، وتغطية بيارات الصرف الصحي، والترع والمصارف التي تم تغطيتها، مناشداً المواطنين بعدم الاقتراب من أعمدة الانارة ، حرصا على سلامتهم، معلنا عن رفع حالة الطوارئ.



استمرار رفع مياه الامطار بدسوق



جانب من رفع مياه الامطار



جانب من صيانة اعمدة الانارة



رفع كفاءة الانارة بفوه



رفع مياه الامطار بدسوق