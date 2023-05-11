اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 09:14 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

هطول أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بمحافظة الغربية.. صور

الخميس، 11 مايو 2023 08:26 م
هطول أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بمحافظة الغربية.. صور هطول أمطار متوسطة فى الغربية
كتب مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعرضت بعض المدن بمحافظة الغربية، لسقوط أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة، وشهدت مدن المحلة وسمنود هطول أمطار متوسطة، فيما يشهد باقى مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة.

 

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحى ، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.

 

هطول أمطار متوسطة فى الغربية (1)
 

هطول أمطار متوسطة فى الغربية (2)
 

هطول أمطار متوسطة فى الغربية (3)
 

هطول أمطار متوسطة فى الغربية (4)
 

 


حالة الطقس إسكندرية

طقس إسكندرية

الطقس اليوم فى إسكندرية

الطقس اليوم فى الاسكندرية

الطقس اليوم وغدًا

اخبار الطقس اليوم

طقس غدا

الطقس اليوم

الطقس غدا

طقس اليوم

الطقس فى مصر

حالة الطقس

الطقس حالة

حالة الطقس غدا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة