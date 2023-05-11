هطول أمطار متوسطة على أماكن متفرقة بمحافظة الغربية.. صور

تعرضت بعض المدن بمحافظة الغربية، لسقوط أمطار متوسطة، مصحوبة برياح شديدة وتقلبات جوية مفاجئة، وشهدت مدن المحلة وسمنود هطول أمطار متوسطة، فيما يشهد باقى مراكز المحافظة تقلبات جوية ونشاط للرياح المحملة بالأتربة.

ويشهد اليوم الخميس، ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث يسود طقس مائل للبرودة صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويتوقع أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحى ، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.