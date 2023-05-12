رئيس جامعة كفر الشيخ: إنشاءات طبية جديدة وافتتاح مستشفى الطوارئ والأورام قريبا

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الأعمال جارية في مستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام، كأحدث الإنشاءات الطبية التي تشهدها الجامعة، ضمن المنظومة الطبية التي تتميز بها جامعة كفر الشيخ، إضافة لإنشاءات جديدة منها المبنى الجديد لكلية الذكاء الاصطناعى، مؤكداً أن بالانتهاء من مستشفى الطوارئ والأورام، تكتمل المنظومة الطبية.

وأضاف دسوق، لـ"اليوم السابع"، أن مستشفى الطوارئ يعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم أبناء كفر الشيخ، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، مؤكداً أن التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات، مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفرالشيخ، مؤكداً أن المبنى يتكون من دور أرضي وثمان أدوار علوية متكررة بمسطح إجمالي يصل إلى 45 ألف متر مسطح، ويحتوى المبنى على دور كامل لاستقبال الطوارئ مجهز بغرفة عمليات وعنابر وقسم عناية مركزة داخلية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، كما يحتوى مبنى مستشفى الطوارئ على 690 سرير إقامة و87 أسرة عناية مركزة إلى جانب 30 حضانة أطفال، و10 أسرة من العناية المركزة للأطفال كما يشتمل المبنى على 16 غرفة عمليات كبرى، وثمان غرف عمليات أخرى صغرى، وقسم الغسيل الكلوي الذي يضم 4 صالات يوجد بها 53 سريرًا للغسيل الكلوي وبه غرفة للعزل، ووحدة لمعالجة المياه، كما يضم المبنى قسم لتفتيت الحصوات والمعامل وقسم للأشعة بمختلف أنواعها وقسم لمعالجة الحروق و قاعتين للمحاضرات تتسع الواحدة إلى 110 مقعد ومحطة للغازات الطبية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من جميع أعمال الهيكل الخرساني وأعمال المباني بالكامل وجاري أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية والأعمال الكهروميكانيكية وأعمال الغازات للمبنى كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات للخزان الأرضي وجاري أعمال التشطيب للخزان والذي يخدم القطاع الطبي بالكامل.

وقال رئيس الجامعة، يتكون مبنى العيادات الخارجية والذي يتكون من أرضى و8 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضي 2200م2 ومساحة الدور المتكرر 2200م2 وإجمالي مساحة المشروع 20000م2 ويضم " 48 " عيادة، وعدد "2 " غرفة للأشعة " أشعة فوق صوتية – أشعة سينية "، وعدد "12 " مدرج بسعة 100 فرد بإجمالي 1200 فرد، وعدد " 4 غرفة استراحة أطباء وعدد 12 صالة تشريح تعليمي، والمحولات والمولدات المركزية للمستشفيات الجامعية، وخدمات عامة " صيدلية مركزية، معامل، غرف إدارية".

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن مستشفى الأورام، مساحته 8000 م2 "ويتكون المبنى من دور أرضي بمسطح 2200 م2 وثلاث أدوار متكررة مساحة الدور 1700 م2 بالإضافة إلى كافيتيريا بسطح المبنى بمساحة 700 م2، ويتكون من غرفتين غرف الإشعاع الخطي، وغرفة محاكاة لتحديد مركز الأورام بالجسم وعدد 3 غرفة للأشعة " أشعة مقطعية - أشعة رنين - أشعة سينية"، و 38 سرير للعلاج الكيماوي وإجمالي عدد الآسرة 76 سرير وعدد 3 عيادة وعدد 1 قاعة سيمينار سعة 135 فرد وخدمات عامة "غرف غازات - غرف مولدات كهربائية - صيدلية دورات مياه - صالة تذاكر".

وأشار دسوقي إلى أن التكلفة الإجمالية لمركز الأورام تبلغ 200 مليون جنيه و50 مليون من الموارد الذاتية ويتم تنفيذ الأعمال على 3 مراحل وتم التعاقد على الأجهزة الخاصة بالمركز مشيرًا إلى أن المشروع سيقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يعد مشروعا قوميا لمحافظة كفر الشيخ.

قال الدكتور عبد الرازق دسوقي، إن المبنى الجديد لكلية الذكاء الاصطناعي يتكون من دور أرضى و 6 أدوار متكررة مساحة الدور الأرضي 2100 م2، ومساحة الدور المتكرر 2100 م2 ومساحة السطح 500 م2 بإجمالى مساحة 15200 م2 ويتكون الدور الأرضي من صالة ألعاب رياضية، رعاية شباب، مكتبة، حسابات، شئون العاملين، اوفيس و حمامات مجمعة، يتكون الدور الأول من مركز استشارات، قاعة كبار الزوار، مكتب أمين الكلية، مكتب سكرتارية، مكتب عميد الكلية، مكتب وكيل الكلية وحمامات مجمعة واوفيس؛ والمبني من الدور الثاني حتى الدور الخامس يتكون من قاعات تدريس، غرف هيئة التدريس، مدرجات، ومعامل وحمامات مجمعة، الدور السادس يحتوي على صالات عرض للطلبة، قاعات تدريس، مخازن، أوفيس وحمامات مجمعة؛ واخيراً السطح يحتوي على المخازن وغرف الكهرباء.