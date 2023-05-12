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انقطاع المياه 8 ساعات مساء اليوم عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى

الجمعة، 12 مايو 2023 07:30 ص
انقطاع المياه 8 ساعات مساء اليوم عن مناطق بكرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى انقطاع المياه - أرشيفية
كتبت مرام محمد

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كشفت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة بقطع المياه لمدة 8 ساعات عن بعض مناطق كرداسة وأكتوبر وإسكندرية الصحراوى، وذلك بدءا من الساعة 10 مساء اليوم الجمعة الموافق 12 / 5 / 2023 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت الموافق 13 / 5 / 2023.

وأرجعت المحافظة سبب القطع إلى الأعمال الخاصة بتحويلات خطوط المياه المتعارضة مع مشروع المونوريل، مشيرة إلى أنه فى إطار قيام الهيئة القومية للأنفاق بأعمال مشروع المونوريل ضمن المشروعات القومية وتعارض خط المياه قطر 400 مم المار داخل منطقة الأمن المركزى مع القواعد الإنشائية للمونوريل، الأمر الذى يتطلب تغيير مسار الخط، بالإضافة إلى مد مواسير خط مياه الشرب بقطر 200 مم لمباني حكومية بطريق مصر إسكندرية الصحراوى، الأمر الذى يتطلب قفل المياه على خط المياه قطر 800 مم بطريق مصر اسكندرية الصحراوى الكيلو 5.10، لإنهاء أعمال الربط لخط المياه قطر 200 مم المشار إليه.

وأشارت محافظة الجيزة إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (أبو رواش - بنى مجدول - كرداسة - الكيلو 26 طريق مصر إسكندرية الصحراوى حتى الكيلو 28 الكيماويات الوسيطة - معسكر الأمن المركزى بالكامل - مديرية أمن الجيزة - كومبوندات ( إنارج - نيوجيزة - ماونت فيو - جوسيس - ويست هيلز - المستقبل – السولية).

وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من الأعمال، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125.


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قطع المياه في الجيزة

المونوريل

طريق مصر اسكندرية الصحراوي

اليوم السابع بلس



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