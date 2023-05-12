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الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية

الجمعة، 12 مايو 2023 10:26 ص
الأرصاد: الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية حالة الطقس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى  طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى مائل للدفء على السواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت هيئة الأرصاد: كما أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفه على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم  الجمعة:  القاهرة العظمى 29  درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 23 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 21 درجة، وقنا العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 39 درجة والصغرى  22 درجة  .

 

وانتهى فصل الشتاء الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26، وبدأ فصل الربيع قبل دقائق من نهاية يوم الإثنين 20 مارس ، وطوله: 92 يوم و 17 ساعة و 13 دقيقة.

 

وبعد الاعتدال الربيعي تستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجياً ويواصل ميل أشعة الشمس في الزيادة فيزداد طول النهار تدريجياً وينقص طول الليل، في حين يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي حتى تصبح أشعة الشمس عمودية تماماً على مدار السرطان (23.5) درجة شمالاً حول يوم 21 من شهر يونية (الانقلاب الصيفي) فيحدث الصيف في نصف الكرة الشمالي، ويحدث الشتاء في نصف الكرة الجنوبي، وتصبح أحوال الكرة الأرضية خلال الانقلاب الصيفي.

 

ولتفسير سبب حدوث الفصول الأربعة، يأتى نتيجة وجود الشمس فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، فهذا المدار يعرف بدائرة البروج، ونتيجة دوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وبالترتيب تكون الشتاء ثم الربيع ثم الصيف ثم الخريف".


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