وأعربت الوزارة، في بيان اليوم الجمعة، عن أملها بأن يمثل الاتفاق، وما انبثق عنه من التزامات إنسانية تتصل بحماية المدنيين واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، خطوة أولى تتبعها خطوات أخرى تسهم في عودة الأمن والاستقرار للسودان الشقيق، وبما يلبّي طموحات وتطلعات الشعب السوداني الشقيق بالأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي.

