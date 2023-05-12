إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بمحافظة بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصيب 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ملاكى بأخرى أجرة فى شارع محمد على بمحافظة بورسعيد

استقبل مستشفى السلام، يوسف تامر طه 18 سنة، مصاب بسحجات باليد والجسم، أدهم عاطف يوسف 19 سنة، مصاب بسحجات بالوجه، هاله محمد محمد 60 سنة، مصابه باشتباه كسر باليد اليسرى، مرام كريم محمد 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، أحمد أبو الحمد أحمد 38 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، أحمد أسامة محمود 18 سنة، مصاب بجرح بالرأس والساق اليمنى.

وأكد مصدر طبى، أنه يتم تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية اللازمة لجميع المصابين، وتم إخطار إدارة المرور للوقوف على ملابسات الحادث.