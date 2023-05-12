رواد الباخرة السياحية Pacific world يزورون عدد من الأماكن الترفيهية ببورسعيد

زار رواد الباخرة السياحية Pacific world، اليوم الجمعة، عدد من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، وتجولوا بالحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.
جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Pacific world لمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعة القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان".
واستقبل ميناء بورسعيد السياحي، الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات ، في أولى رحلاتها البحرية، وقام السائحون فور وصولهم المحافظة، بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، ساحة مصر، والممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.
التجول بالحنطور
التقاط الصور من طاقم السفينة
طاقم السفينة
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