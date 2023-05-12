رواد الباخرة السياحية Pacific world يزورون عدد من الأماكن الترفيهية ببورسعيد

زار رواد الباخرة السياحية Pacific world، اليوم الجمعة، عدد من الأماكن الترفيهية بمحافظة بورسعيد، وتجولوا بالحنطور وسط ترحيب من أبناء بورسعيد بالضيوف الأجانب.

جاء ذلك في اليوم الثاني من زيارة الباخرة السياحية Pacific world لمحافظة بورسعيد، ومن المقرر أن تغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعة القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى باليونان".