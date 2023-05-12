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أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة

الجمعة، 12 مايو 2023 01:16 م
أسطول البحر الأسود يتزود بـ3 سفن مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة أسطول البحر الأسود
أحمد علوى

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قال نائب أسطول البحر الأسود، الأدميرال فيكتور سوكولوف، إنه في عام 2023 سيتم تجديد القوة القتالية لأسطول البحر الأسود بثلاث سفن صاروخية صغيرة من طراز "كاراكورت". وستكون مسلحة بصواريخ بعيدة المدى وعالية الدقة من طراز "كاليبر".
 
وأفاد سوكولوف بأنه "منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، نفذت سفن أسطول البحر الأسود أكثر من 180 ضربة على مواقع القوات الأوكرانية بصواريخ من طراز "كاليبر".
 
وقال سوكولوف: "هاجمت الفرقاطات وسفن الصواريخ الصغيرة والغواصات التابعة لأسطول البحر الأسود المسلحة بأنظمة صواريخ "كاليبر" أكثر من 180 هدفًا للقوات الأوكرانية، من هذه الأهداف محطات الرادار لأنظمة الدفاع الجوى، ونقاط الانتشار المؤقت لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات أسلحة الصواريخ والمدفعية ومستودعات النفط والقواعد الجوية".

 


البحر الاسود

سفن حربية

اسطول البحر الاسود

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