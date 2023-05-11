10 أطعمة تساعد فى بناء المناعة.. منها السبانخ والكركم

كتب – حسام الشقويرى

بينما يساعد الحفاظ على نظام غذائي متوازن وممارسة التمارين الرياضية بانتظام في الحفاظ على نظام المناعة لديك أقوى ، هناك أيضًا بعض الأطعمة التي تحتوي على العناصر الغذائية الأساسية والمعادن التي يمكن أن تساعد جسمك على محاربة مسببات الأمراض ، وهي أجسام غريبة مثل البكتيريا والفيروسات ، والتي تسبب العدوى أو المرض، وفقا لما نشره موقع healthifyme

ويحتوي نظام المناعة لدينا على بروتينات وأنسجة وأعضاء تقوم بعمليات جسدية وتقاوم الفيروسات الضارة. عندما يتلامس جسمنا مع أحد مسببات الأمراض ، يقوم جهاز المناعة لدينا بإطلاق استجابة مناعية تطلق أجسامًا مضادة تساعد في قتل الفيروس. لذلك ، فإن دمج بعض الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يكون مفيدًا في درء الفيروسات القاتلة بما في ذلك فيروس كورونا الجديد.

أطعمة من شأنها أن تساعد في بناء المناعة

1 - سبانخ

الخضار الورقية الخضراء مثل السبانخ غنية بالحديد وفيتامين سي وهي ضرورية لإنتاج الدم الطازج والحفاظ على شوائب الدم في مكانها. علاوة على ذلك ، فإن السبانخ مليئة بالعناصر الغذائية مثل البيتا كاروتين ومضادات الأكسدة التي تعمل على تحسين قدرة الجسم على مكافحة الأمراض. وبالتالي ، فإن تضمين السبانخ في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد في صحة جهاز المناعة لديك. يمكنك إضافة السبانخ إلى عدد من الأطباق.

ومع ذلك ، تأكد من طهي الأوراق بشكل صحيح ، حيث قد يكون من الصعب هضم السبانخ النيئة لبعض الأفراد. يجب أيضًا تضمين السبانخ في النظام الغذائي لأطفالك بشكل إلزامي لأنه يوفر لهم العناصر الغذائية الأساسية للنمو وتأمين نظام مناعة صحي.

2 - الكركم

الكركم هو نوع من التوابل التي كانت جزءًا من الطبخ الهندي لعدة قرون. يشتهر الكركم بخصائصه المضادة للالتهابات التي تساعد في علاج التهاب العضلات والعظام.

الأهم من ذلك ، أن الكركم يحتوي على عنصر نشط يسمى الكركمين وهو معدل كبير لجهاز المناعة. أفادت العديد من الدراسات أن الكركمين يمكن أن يعدل تكاثر وتنشيط الخلايا التائية ، ويمكن أن يمنع الالتهاب الناتج عن الإجهاد التأكسدي.

3 - الزنجبيل

الزنجبيل غذاء رائع ذو خصائص ممتازة مضادة للالتهابات. الزنجبيل من التوابل الشعبية التي يمكن أن تساعد في تقليل المشاكل المتعلقة بالالتهابات وكذلك تساعد في علاج التهاب الحلق.

يحتوي الزنجبيل على خصائص مضادة للفيروسات ويمكنه أيضًا تحسين عملية الهضم والمساعدة في الحفاظ على صحة الأمعاء وبالتالي تقوية جهاز المناعة.

4 - فواكه حمضيات

أخيرًا وليس آخرًا ، الفواكه الحمضية مثل الليمون والبرتقال والليمون الحامض والجريب فروت واليوسفي ، من بين أمور أخرى ، مليئة بفيتامين C الذي يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء في الجسم.

خلايا الدم البيضاء ضرورية في مكافحة الأمراض والالتهابات. كما أنه يساعد في إزالة الجذور الحرة من الجسم ، ومنع تلف الخلايا ، مما يقلل في النهاية من فرص الإصابة بالسرطان.

5 - اللوز

من بين جميع المكسرات ، يحتوي اللوز على تركيزات عالية من فيتامين E الذي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الجهاز المناعي. فيتامين هـ هو فيتامين قابل للذوبان في الدهون ويتطلب امتصاص الدهون بشكل صحيح.

يحتوي اللوز على دهون صحية تسهل عملية الامتصاص. يساعد فيتامين هـ في إنتاج خلايا الدم الحمراء التي تعزز تدفق الدم إلى جميع أجزاء الجسم. هذا يحافظ على نظام المناعة أقوى.

6 - الزبادي

يعتبر الزبادي بروبيوتيك ضروري لصحة جهازك المناعي. إنه يؤثر بشكل مباشر على أمعائك ، مما يساعد البكتيريا الجيدة على الازدهار. ترتبط صحة أمعائك ارتباطًا مباشرًا بجهاز المناعة لديك. لذلك ، فإن الأمعاء السليمة تعني نظام المناعة الصحي. في حين أن هناك الكثير من الزبادي اللذيذ متوفر في السوق ، يُنصح بتناول الزبادي العادي.

الزبادي العادي خالي من السكريات والمواد المضافة والنكهات الاصطناعية التي يمكن أن تقلل من الجودة الكلية للطعام. أفضل طريقة لتناول الزبادي هي السادة أو الأرز ، أو يمكنك رش القليل من العسل وإضافة الفواكه المفضلة لديك إليه.

7 - فاكهة الكيوي

الكيوي هي إحدى هذه الفاكهة التي تحتوي على فيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم وحمض الفوليك بكثرة. فيتامين ج هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تساعد على محاربة الجذور الحرة ومنع تلف الخلايا.

كما أنه يساعد في زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تقاوم الالتهابات. يمكنك أن تستهلك الكيوي بشكل يومي . تحتوي الفاكهة على بذور صغيرة صالحة للأكل ومليئة بالعناصر الغذائية أيضًا. يمكنك ببساطة تناوله بمفرده ، أو وضعه في سلطة فواكه ، أو صنع عصير منه - فالخيارات لا حصر لها.

8 - البابايا

تمامًا مثل الكيوي ، البابايا مليئة بشكل طبيعي بالعناصر الغذائية والمعادن الضرورية مثل حمض الفوليك وفيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم. من المعروف أن البوتاسيوم الموجود في البابايا يحافظ على صحة القلب.

في الوقت نفسه ، يعمل فيتامين سي كمضاد للأكسدة يعزز إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تساعد في مكافحة العدوى ودرء الأمراض.

9 - الشاي الأخضر

يحتوي الشاي الأخضر على خصائص ممتازة مضادة للأكسدة تساعد الجسم على التخلص من السموم والعناصر الضارة الأخرى. يحتوي الشاي الأخضر على مضادات أكسدة قوية تسمى EGCG أو epigallocatechin والتي ثبت أنها تعزز وظيفة الجهاز المناعي.

الشاي الأخضر ، نظرًا لعدم معالجته بالكامل ، يعيق غالبية العناصر الغذائية والمعادن الموجودة في الأوراق. يقترح الخبراء أنه يجب عليك تناول 3-4 أكواب من الشاي الأخضر في اليوم لأنه لن يحافظ على رطوبتك فحسب ، بل يساعد أيضًا في طرد السموم ومواد النفايات الأخرى من الجسم مع الحفاظ على صحة الجهاز المناعي.

10 بذور عباد الشمس

تمتلئ بذور عباد الشمس بالعناصر الغذائية والمعادن ، بما في ذلك فيتامين هـ وفيتامين ب 6 والمغنيسيوم والفوسفور. يعتبر فيتامين (هـ) أحد مضادات الأكسدة القوية المفيدة لصحة الجهاز المناعي.

أفضل جزء في بذور عباد الشمس هو أنها تعزز أيضًا نكهة الطعام الذي تحضره ، وذلك بسبب قوتها الحارة. يمكنك إضافة بذور عباد الشمس إلى السلطات ، والحساء ، وتوابل بعض الأطعمة مثل الدجاج ، للقلي ، وأكثر من ذلك.