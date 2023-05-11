اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 12:21 م
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مصرع ربة منزل إثر نشوب حريق داخل منزل فى المنيا

الخميس، 11 مايو 2023 12:06 م
مصرع ربة منزل إثر نشوب حريق داخل منزل فى المنيا حريق منزل - أرشيفية
المنيا-حسن عبد الغفار

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لقيت ربة منزل مصرعها، إثر نشوب حريق داخل منزل بمركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، بسبب ماس كهربائى، وتم التحفظ على الجثة بالمستشفى المركزى، تحت تصرف النيابة العامة، وانتقل فريق من الأدلة الجنائية للمعاينة والفحص.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد نشوب حريق داخل منزل بالوحدة المحلية لقرية أبيوها فى مركز أبو قرقاص، وبانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية وإجراء التحريات الأولية، أفادت نشوب الحريق بسبب حدوث ماس كهربائى، مما أسفر عن مصرع ربة منزل تبلغ من العنر 65 عاما، شقيقة صاحب المنزل، متأثرة بإصابتها بحروق متنوعة بأنحاء الجسم.
 
تمكنت قوات الحماية المدنية من إخماد الحريق ومنع امتداده للمنازل المجاورة بمساعدة الأهالى، وانتقل رجال المعمل الجنائى لتحقيق الأدلة للمعاينة، وبالفحص تبين وجود خسائر مادية عبارة عن احتراق سقف الطابق الأرضى، ومقام بالوح والعروق الخشبية.
 
تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبوقرقاص المركزى تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق، وطلبت استعجال تحريات إدارة البحث الجنائى حول الواقعة.

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