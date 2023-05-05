السيطرة على حريق منزل بمركز شبين الكوم فى المنوفية دون إصابات بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة من العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.