اليوم السابع
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الجمعة، 05 مايو 2023 10:29 م
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السيطرة على حريق منزل بمركز شبين الكوم فى المنوفية دون إصابات بشرية

الجمعة، 05 مايو 2023 09:00 م
السيطرة على حريق منزل بمركز شبين الكوم فى المنوفية دون إصابات بشرية حريق - أرشيفية
المنوفية- محمد فتحى

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، دون إصابات بشرية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة من العامة لمباشرة التحقيقات.

 

تلقى مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد من تمكن قوات الحماية المدنية بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق بمنزل بقرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 


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