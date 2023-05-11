مستشفى العجمى التخصصى ينجح فى إنقاذ طفلة عانت من نزيف بالمخ والرئة

أعلنت مستشفى العجمى التخصصى التابع لوزارة الصحة بالإسكندرية ، نجاح فريق العمل الطبى بالمستشفى فى إنقاذ حياة طفلة من الموت.

ونظم قسم العناية المركزة بالمستشفى حفلًا بخروج الطفلة حبيبة محمد بعد مرور أكثر من شهرين داخل العناية، حيث كانت فى حالة حرجة، قبل ان يتحول الأمر لفرحة أهل الطفلة وأفراد هيئة التمريض والأطباء .

وأوضحت إدارة المستشفى أن الطفلة حبيبة كانت تعانى من نزيف بالمخ، مع ارتشاح وفقدان تام بالوعى ونزيف بالرئة، وكسر بعظمة الترقوة الشمال، ومن ثم تم وضعها على جهاز تنفس صناعى وتركيب أنبوب حنجري، وعانت من استرواح هوائى، وتم تركيب أنبوبة صدرية ما توجب عمل أنبوبتين صدريتين على الجانبين، وعمل شق حنجرى بقسم الباطنة والرعاية الحرجة.

وأكد الدكتور أسامة مهنا رئيس قسم العناية المركزة بالمستشفى تحسن الحالة ورفع جهاز التنفس الصناعى، واستعادة الوعى، وذكر أنها أجرت عملية تثبيت عظمة الترقوه بقسم العظام ، تحت إشراف الدكتور محمد عبد القادر رئيس القسم، ثم تم قفل الشق الحنجرى، وعادت لكامل وعيها.

وتقدمت إدارة المستشفى بالشكر، إلى الفريق الطبى المشارك فى رحله العلاج الدكتور أحمد المنشاوي استشاري العناية المركزة، والدكتور أحمد طه استشاري العناية، والدكتور أيمن الليثي مدير العناية المركزة، والدكتور بهاء محمد مدير العمليات، والدكتور محمد طلعت، والدكتور زياد رشيد، والدكتور كريم عبد العال، والدكتور محمد عبد الرحيم، والدكتورة أسماء صلاح، والدكتور كمال عبد اللطيف، وفريق التمريض٠