للنساء فوق سن الخمسين.. 4 نصائح لجعل شعرك الرمادي يلمع كالفضة

كتبت ميرفت رشاد

يعد السبب الحقيقى للشعر الرمادي الباهت هو الضرر التأكسدي للشعر بسبب الأشعة فوق البنفسجية، هناك نقص في مادة الميلانين الواقية مما يترك بنية الشعر معرضة للتأثيرات الضارة للأشعة فوق البنفسجية، سبب آخر لتلون الشعر الرمادي باللون الأصفر هو اتباع نظام غذائي فقير بالبروتين والكالسيوم، عندما تصل المرأة إلى مرحلة انقطاع الطمث ، ينخفض ​​امتصاص الكالسيوم بشكل أكبر ، وبالتالي يضعف الشعر ويفقد لمعانه، يمكنك جعل شعرك لامعًا حتى لو تجاوزت علامة الخمسين، كل ما عليك فعله هو اتباع بعض النصائح السهلة للعناية بالشعر، وفقا لما نشره موقع " healthshots".





نصائح للعناية بالشعر للنساء فوق سن الخمسين



1. استخدم شامبو خفيف



لغسل شعرك ، اختاري دائمًا شامبو خفيف، يمكنك اختيار الشامبو الخالي من SLS تعتبر كبريتات لوريل الصوديوم التي تحتوي على الشامبو فعالة في التنظيف العميق للشعر ، ولكنها يمكن أن تكون قاسية على الشعر الملون والشعر المعالج كيميائيًا والشعر الجاف والمتطاير.

2. استخدام البلسم



ضعيه بعد الشامبو واحتفظي بالبلسم لمدة 5 إلى 7 دقائق حتى يتشرب البروتين في جذع الشعر ويمنحه طبقة واقية، يمكنك أيضًا استخدام بلسم يترك على الشعر ، حيث يميل الشعر الرمادي إلى أن يبدو جافًا ومتجعدًا، يمكن لقناع الشعر المرطب أن يفعل المعجزات أيضًا.

3. اختاري المصل



يمكن استخدام مصل يحمي شعرك من الحرارة إذا كنت تحب التصفيف بالحرار، يقترح استخدام مصل يحتوي على مادة السيليكون أو المواد التي تغلف الشعر بهذه الطريقة ، سيتم حماية شعرك من الحرارة واحتكاك التمشيط.

4. غطي شعرك



في الصيف أو الشتاء ، حاولي تغطية شعرك بوشاح أو قبعة خاصة عندما تعلمي أنك ستتعرضين للأشعة فوق البنفسجية لفترة طويلة، يمنحك استخدام ملحق للشعر الحماية من أضرار أشعة الشمس .