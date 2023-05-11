كيف يمكن تقليل دهون الوجه؟ 8 خطوات هتساعدك

كتب – حسام الشقويرى

غالبا ما تكون دهون الوجه نتيجة لتراكم الدهون الزائدة حول الفك والذقن ومنطقة الرقبة والخدين، ولا يمكنك فقدان دهون الوجه دون التحكم في الوزن الإجمالي لجسمك، وإنقاص الوزن عملية تستغرق وقتًا. علاوة على ذلك تحتاج إلى ممارسة الرياضة بانتظام ، والحفاظ على نمط حياة جيد ، وتقليل بعض التجاوزات للحصول على هذا المظهر الحاد والمتناغم ، وفقا لما نشره موقع healthifyme

أسباب دهون الوجه

لدينا جميعًا أشكال وجه مختلفة وهياكل وجه مختلفة. تميل بعض أشكال الوجه مثل البيضاوي أو المستدير إلى أن تبدو ممتلئة حتى عندما تكتسب القليل من الوزن. تحدد عضلات الوجه وهيكل عظامنا أيضًا الطريقة التي ننظر بها في النهاية.

ومع ذلك ، يختلف جسم كل شخص عن الآخر ، ويخزن الدهون في مناطق مختلفة. قد يكون لدى بعض الأشخاص دهون أكثر في بطونهم وفخذهم ، بينما قد يكون لدى البعض الآخر وجه مستدير وجسم نحيل.

بعض الأسباب التي تجعلك تفرط في دهون الوجه هي:

العوامل الوراثية والهرمونية

زيادة الوزن

تغذية سيئة

عدم ممارسة الرياضة

شيخوخة

عضلات الوجه متطورة

الآثار الجانبية للستيرويدات

ما هو الفرق بين الوجه المنتفخ والوجه الدهني؟

الاستيقاظ على وجه منتفخ منتفخ بسبب قلة النوم أو الإجهاد أو تناول الكثير من الملح أو مجرد نمط حياة سيئ أمر شائع جدًا لكثير من الناس. يتراجع انتفاخ الوجه تدريجياً إلى شكله وحجمه الطبيعي بعد مرور بعض الوقت.

من ناحية أخرى ، فإن دهون الوجه دائمة إلى حد ما ونتائجها من نوع الجسم. إن فقدان الوزن والتمارين المستمرة هي الطريقة الوحيدة للتخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة حول منطقة وجهك.

عند زيادة الوزن تبدأ الدهون الزائدة في الترسب حول وجهك. لا توجد طريقة محددة لاستهداف فقدان الوزن لجزء واحد فقط من جسمك. إذا كنت تريد أن تفقد الوزن الزائد على وجهك ، فإن فقدان الوزن الكلي للجسم هو المفتاح.

طرق فقدان الوزن حتى يفقد وجهك الدهون تلقائيًا ويصبح نحيفًا.

1 - حافظ على رطوبتك

البقاء رطبًا هو مفتاح فقدان الوزن. يلعب الماء دورًا مهمًا في إنقاص الوزن. يساعد على طرد السموم الضارة من الجسم. تأكد من شرب الكثير من الماء طوال اليوم لزيادة فقدان الوزن.

2 - قم بتضمين التمارين في روتينك الأسبوعي

تعتبر التمارين الهوائية أو أي تمرينات هوائية أخرى تزيد من معدل ضربات القلب مثالية لفقدان تلك الكيلوجرامات الزائدة. قم بتضمين الجري أو الرقص أو المشي أو السباحة أو أي تمرين بدني آخر يحافظ على معدل ضربات قلبك مرتفعًا. تمارين القلب مثالية لفقدان الوزن بشكل أسرع. لذلك ، سيكون لديك وجه أنحف تلقائيًا.

3 - تقليل الكربوهيدرات المكررة

كلنا نحب بعض ملفات تعريف الارتباط الجيدة والرقائق المقرمشة ووعاء المكرونة اللذيذ. ومع ذلك ، فإن هذه الكربوهيدرات المكررة (الحبوب المصقولة والحبوب: - الدقيق مثل الطحين ؛ السكر الأبيض ؛ الأرز الأبيض) مليئة بالسكر والسعرات الحرارية الفارغة. تؤدي إلى زيادة الوزن المفرط وتخزين الدهون في الجسم ، بما في ذلك الوجه.

4 - تقليل تناول الصوديوم

تقليل تناول الصوديوم

الصوديوم يجعل جسمك يحتفظ بالماء مما يؤدي بدوره إلى انتفاخ وتورم الجسم ، بما في ذلك الوجه. لذلك ، تجنب الأطعمة المعالجة بشكل كبير (خاصة اللحوم مثل النقانق ولحم الخنزير ولحم الخنزير المقدد ، إلخ) جنبًا إلى جنب مع المخللات والمعلبات (التي تستخدم الكثير من الملح) لمنع الاستهلاك الزائد للصوديوم.

6 - احصل على نوم جيد

يؤدي الحرمان من النوم إلى الإجهاد وزيادة الوزن وزيادة الشهية وبطء عملية الأيض. وبالتالي فإن النوم الجيد هو أمر بالغ الأهمية لتحقيق نطاق وزن صحي.

7 - . زيادة محتوى الألياف

يمكن أن يساعد تناول كميات كبيرة من الألياف في إنقاص الوزن بشكل أفضل ، حيث إنه يبقي الجسم ممتلئًا ويقلل من الرغبة الشديدة في تناول السكر. لذا فإن تضمين القمح الكامل والحبوب المتعددة جنبًا إلى جنب مع الخضار الورقية والمكسرات والبذور والبقوليات سيساعد على تقليل الوزن الكلي للجسم.

8 - وضعيات النوم لعضلات الوجه الرشيقة

وضعية نومك مسؤولة أيضًا عن انتفاخ الوجه في الصباح. يمكن أن يؤدي النوم أثناء الضغط على وجهك على الوسادة إلى تراكم السوائل والانتفاخ. النوم على وسادة مرتفعة للسماح للسوائل اللمفاوية بالتدفق بسلاسة.