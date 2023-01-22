وصفة نباتية يمكنها حرق الدهون الزائدة بشكل فعال لإنقاص الوزن

كتبت إيناس البنا

هل أنت في رحلة إنقاص وزنك وأيضًا نباتي؟ حسنًا ، يعتقد معظم النباتيين أن لديهم خيارات طعام مختارة جدًا لإضافتها إلى خطة نظامهم الغذائي، ومع ذلك ، هذا ليس هو الحال، نحن هنا مع وصفة أخرى لمن هم في رحلة إنقاص الوزن.

كونك نباتيًا لا يعني أنك ستفوتك وجبات لذيذة وممتعة، على الإطلاق، وفقا لموقع " thehealthsite"، بعض الوصفات البسيطة الصديقة للنباتيين لتساعدك على فقدان الوزن.

جرب هاتين الوصفات السهلة وبأسعار معقولة في المنزل، والتي تحتاج فقط إلى عدد قليل من المكونات البسيطة والحد الأدنى من الوقت في المطبخ، هذه الوجبات مليئة بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية الصحية ومحملة بالبروتين النباتي الذي يجعلها خيارًا رائعًا لنظام غذائي صحي ومتوازن.

سلطة البروكلي بالجوز

هذه واحدة من ألذ الوصفات التي يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي دون المساومة كثيرًا على خطة إنقاص وزنك، أيضًا ، نظرًا لأنها سلطة وفيها بروكلي ، يمكنك إضافتها إلى نظامك الغذائي للعشاء أو الغداء.

للسلطة

2 كوب بروكلي وزهيرات

كوب تفاح مقطع

ملعقة صغيرة ملح البحر

كوب لوز / محمص

كوب توت بري مجفف أو زبيب

1 ملعقة كبيرة شبت طازج

للتتبيل



1 ملعقة كبيرة عصير ليمون

1 قشر برتقال

1 ملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الحار

ملح للتذوق

ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون

في وعاء يضاف عصير الليمون ، قشر البرتقال ، الملح ، الفلفل الحار ورقائق الفلفل الأسود ، المزيج و زيت الزيتون. اترك هذا جانبا.

أسلق البروكلي المفروم لمدة 15 ثانية.

نقعها في ماء مثلج.

بعد ذلك ، اقطع بعض التفاح.

مزق أوراق الخس بعناية.

يقطع بعض اللوز.

الآن في وعاء آخر نضيف البروكلي والتفاح والملح واللوز والتوت البري والشبت والثلج. تخلط وتترك جانبا.

عند التقديم ، أضيفي الصلصة إلى مزيج البروكلي وقلبي السلطة معًا.

الطبق جاهز الآن للتقديم

لذلك دون المساومة على اختياراتك الغذائية ، يمكنك بالفعل التخلص من تلك الكيلوجرامات الزائدة. لكن من المهم التنبه إلى أن الشخص الذي يعاني من حساسية تجاه أي من المكونات المذكورة أعلاه أو مضافًا في الوصفة المذكورة أعلاه ، يجب ألا يضيفه إلى الطبق، بدلا من ذلك ، هناك دائما بدائل. اختر خيارات طعامك بحكمة، وتأكد من الاحتفاظ بما هو جيد لصحتك وما هو غير جيد