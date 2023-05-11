اليوم السابع
Ads
الخميس، 11 مايو 2023 06:17 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

فى يومهم العالمى.. نقيب الممرضين: القيادة السياسية قدمت لنا الدعم المادى والمعنوى

الخميس، 11 مايو 2023 05:07 م
فى يومهم العالمى.. نقيب الممرضين: القيادة السياسية قدمت لنا الدعم المادى والمعنوى الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

هنأ مجلس نقابة التمريض برئاسة الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، كافة أعضاء التمريض على مستوى الجمهورية، بمناسبة اليوم العالمى للتمريض، الذى يوافق 12 مايو من كل عام، وذلك تكليلًا لمساهمات التمريض فى المجتمع.

وأشارت نقيب التمريض، أن أطقم التمريض لا تتوانى عن القيام بدورها فى المنظومة الصحية على أكمل وجه، لافته إلى أن التمريض يقوم بحوالى 70% من الخدمات الطبية المقدمة فى المنشأت الصحية.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود، أن التمريض يقدم الغالى والنفيس من أجل الارتقاء بالمنظومة الصحية، مشيدة بدورهم البارز على مدار الثلاث سنوات الماضية فى مواجهة فيروس كورونا.

وأكدت على حرص القيادة السياسية لدعم أطقم التمريض معنويًا وماديًا، من خلال زيادة الحوافز المادية المقدمة للتمريض، بالإضافة إلى رفع مكافأة الامتياز لبكالريوس التمريض.

وفى سياق متصل، تحتفل النقابة العامة للتمريض، باليوم العالمى للتمريض، الاثنين المقبل، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والنائبة فيبى فوزى وكيل مجلس الشيوخ، والمستشارة ميساء الهدمى ممثل ادارة الصحة والمساعدات الإنسانية بجامعة الدول العربية.

ويشارك فى الاحتفال كلا من؛ الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، الدكتور محمد لطيف الرئيس التنفيذى للمجلس الصحى المصرى، الدكتور على مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر نيابة عن شيخ الأزهر.


نقابة التمريض

اليوم العالمى للتمريض

نقيب التمريض



الموضوعات المتعلقة

تشييع جثمان نقيب التمريض بالشرقية بحضور قيادات الصحة.. صور

الخميس، 13 أبريل 2023 06:54 م

وفاة بدرية عبد الصبور نقيبة التمريض الشرقية

الخميس، 13 أبريل 2023 03:44 م

نقيب التمريض تشارك بورشة عمل مع "الصحة العالمية" لوضع استراتيجية القبالة بمصر

الخميس، 23 مارس 2023 02:30 م

نقيب التمريض: تغيير المسمى الوظيفى لخريجى البكالوريوس التقنى لأخصائى تمريض

الأربعاء، 22 مارس 2023 10:38 ص

اختيار نقيب التمريض ضمن أفضل 50 سيدة تأثيرًا بقمة "المرأة المصرية"

الإثنين، 13 مارس 2023 11:35 ص

نقيب التمريض تشيد بقرارات الرئيس السيسى.. وتؤكد: زيادة المعاشات ستخدم 25 ألف عضو

الجمعة، 03 مارس 2023 04:30 م

نقيب التمريض: وزارة الصحة تركز على ملف تقليل الولادات القيصرية وتشجيع الطبيعية

الجمعة، 24 فبراير 2023 01:24 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة