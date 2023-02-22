نقيب التمريض: ميثاق أخلاقيات المهنة يتماشى مع المواثيق العالمية

كتبت آية دعبس

▪︎ نقيب التمريض: الدولة حريصة على تعزيز دور القبالة لمواجهة الولادات القيصيرية

▪︎ بدء تدريب أطقم التمريض على الميثاق الجديد بكافة المحافظات.. السبت المقبل

قالت الدكتورة كوثر محمود نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ ، إن نقابة التمريض كانت حريصة على تحديث ميثاق مهنة التمريض لكى يتماشى من المواثيق العالمية، لافتة إلى أن النقابة استعانت بميثاق اخلاقيات مهنة التمريض والقبالة بدولة الاردن بالإضافة إلى الاستراتيجية العربية الاسترشادية للنهوض بمهنتى التمريض والقبالة بجامعة الدول العربية.

جاء ذلك خلال ورشة عمل للتمريض على هامش إطلاق مدونة اخلاقيات التمريض والقبالة المصرية، والذى تنظمه النقابة العامة للتمريض بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بمشاركة عمداء التمريض ومديري المستشفيات واعضاء مجلس الشيوخ، وتضم الورشة عددا من الموضوعات التى تتعلق بالمسئولية الأخلاقية فى الرعاية التمريضية، اخلاقيات الرعاية التمريضية، الخصائص الأخلاقية لعلاقات أعضاء التمريض.

وأعلنت الدكتورة كوثر محمود، على حرص النقابة على تحديث أدلة العمل الإرشادية لمهنة التمريض لتقديم أفضل الخدمات للمرضى، وذلك بالتزامن مع إطلاق ميثاق المهنة الجديد، والذى شارك فى إعداده ومراجعته مجموعات عمل ضمت الهيئة العامة للرعاية الصحية والتعليم الفنى ومديريات التمريض بالمحافظات وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وأشادت نقيب التمريض بدور الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر، لافته إلى إنها الداعم الرئيسى للتمريض فى مصر والوطن العربى، وكان لها دور بارز فى إعداد ميثاق مهنة التمريض والقبالة الجديد.

وقالت إن ميثاق المهنة الجديد يحظى بدعم كافة قيادات الصحة فى مصر، معلنة عن بدء تدريب كافة أطقم التمريض على الميثاق الجديد فى جميع مقار النقابات الفرعية للتمريض بمحافظات الجمهورية، وذلك بدءًأ من يوم السبت المقبل.

وأشارت الدكتورة كوثر محمود إلى أن الدولة حريصة على تعزيز دور القبالة لمواجهة الولادات القيصيرية والتى تعد مصر من أولى الدول عالميًا فى نسب الولادة القيصيرية، كما تم إطلاق زمالة القبالة منذ أسبوعين.

ومن جانبها قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية، إنه كان هناك تكاتف كبير من التمريض لتحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة فى مصر، لافته إلى أن الممارسات المرتبطة بجائحة كورونا استدعت تحديث الميثاق الأخلاقى وإضافة كيفية تعامل الأطقم التمريضية خلال فترات الطوارئ والجوائح الصحية.

وأشارت إلى أن ميثاق المهنة الجديد يهدف لتحقيق استراتيجية حقوق الإنسان التى تهدف لرفض التنمر والعنف وختان الإناث والعنف المتمثل فى الولادات القيصرية وحماية الإنسان فى كافة المراحل العمرية بالإضافة إلى تقديم الخدمات التمريضية على أعلى مستوى.

وأضافت القصير: هدفنا ليس فقط تحديث ميثاق أخلاقيات مهنة التمريض والقبالة فى مصر، وإنما توصيله لكافة أطقم التمريض والعمل به فى كافة المنشأت الصحية، وتابعت قائلة: يشرفنا نحن منظمة الصحة العالمية أن نكون جزء من ضمن ميثاق اخلاقيات مهنة التمريض والقبالة فى مصر.

وأكدت ممثل منظمة الصحة العالمية، على حرص مصر لمكافحة ختان الإناث وتجريمه، وهدفنا هو ممارسة أمنة للمرضى وحماية الممرضة والقبالة.

يذكر أن ميثاق اخلاقيات مهنه التمريض الجديد يحظى بدعم كافة قيادات الصحة فى مصر وعلى رأسهم؛ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، الدكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، الدكتور علي مهران رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحي المصري، الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية والشريك الفعال لتطوير منظومه التمريض بمصر، الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الاعلي للمستشفيات الجامعية، الدكتور أحمد طه رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة والاعتماد الصحية، الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض بمصر، الدكتورة شاديه عبد القادر رئيس لجنة قطاع تعليم التمريض بالمجلس الأعلي للجامعات.