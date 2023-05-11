غلق عيادة أسنان غير مرخصة بشرم الشيخ وتحريـر مخالفات برأس سدر

شنت مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء حملة على المنشآت الطبية بمدينة شرم الشيخ تنفيذاً لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان وبتوجيهات اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء بتكثيف المرور على أماكن تقديم الخدمة الطبية بجميع مدن المحافظة.

وبتكليف من الدكتور عبد التواب عريضة، وكيل وزارة الصحة والسكان بجنوب سيناء تشكلت لجنة من إدارة العلاج الحر بالمديرية حيث تم المرور على عدد من المنشآت بمدن شرم الشيخ تم خلالها غلق عيادة اسنان غير مرخصة وغير مستوفية للاشتراطات الصحية .

كما تم عمل محضر معاينة لمركز علاج طبيعي بالمدينة ، كما تم المرور على 12 منشأة بمدينة رأس سدر تنوعت ما بين معامل وعيادات خاصة تم خلالها تسجيل 3 محاضر اثبات حالة للمخالفات، واتخاذ اللازم اتجاه تلك المنشآت للعمل على تلافي جميع السلبيات.

جدير بالذكر أن لجنة المرور قد تم اعمالها برئاسة الدكتورة رانيا عاطف مدير الادارة وبعضوية الدكتورة زينب بهى الدين والدكتور محمد أحمد الرميلى والدكتور محمد ابراهيم وحيد