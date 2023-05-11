طقس محافظة الغربية الآن.. سحب كثيفة ورياح محملة بالأتربة.. صور

ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسبا لسقوط أمطار ولسرعة التعامل مع التقلبات الجوية المفاجئة.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، وفرص أمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة، مع وجود نشاط رياح على أغلب الأنحاء يكون مثير للرمال والأتربة على الأماكن المكشوفة.