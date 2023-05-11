انقلاب سيارة نقل محملة بالقمامة على طريق طنطا إسكندرية الزراعى

الغربية مصطفى عادل

شهد طريق طنطا إسكندرية الزراعي بمحافظة الغربية، انقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمخلفات القمامة أمام قرية شبرا النملة مركز طنطا، دون وقوع إصابات، وتم الدفع بوحدة المرور، والجهات المعنية لرفع السيارة والحمولة لفتح الطريق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارًا بورود بلاغ لشرطة النجدة بانقلاب سيارة نقل بمقطورة محملة بمخلفات القمامة على طريق طنطا إسكندرية الزراعي أمام قرية شبرا النملة، تسببت في تعطل الحركة المرورية.

انتقلت شرطة المرور والجهات المعنية بمجلس المدينة، لإعادة فتح الطريق ورفع المخلفات مرة أخرى.