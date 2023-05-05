اليوم السابع
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أكرم القصاص
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ضبط محطه تمتنع عن بيع السولار ومخالفات تموينية متنوعة فجر اليوم بالدقهلية

الجمعة، 05 مايو 2023 12:24 م
ضبط محطه تمتنع عن بيع السولار ومخالفات تموينية متنوعة فجر اليوم بالدقهلية جانب من الحملة
الدقهلية : محمد الحبشي

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شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة فجر اليوم الجمعة الموافق  5 مايو 2023، في نطاق  مركزى تمى الأمديد والسنبلاوين.
 
 وأسفرت الحملة عن تحرير وضبط مخالفات، حيث تم تحرير عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، بمقدار من 9: 19جرام، عدد 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 4 محاضر تصرف في إجمالى 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، عدد 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى 
 
وفى سياق متصل تم تحرير محضر امتناع عن بيع سولار وآخر لعدم وجود سجل 21  بترول لمحطات وقود، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. 
 
 
يأتي ذلك بناءا على توجيهات  الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية،  على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية، على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية.
 
 
ضبط مخالفات مخابز
ضبط مخالفات مخابز

متابعه انتاج الخبز المدعم
متابعه انتاج الخبز المدعم

التاكد من وزن رغيف الخبز المدعم
التاكد من وزن رغيف الخبز المدعم

داخل محطه بنزين والتاكد من اسعار السولار
داخل محطه بنزين والتاكد من اسعار السولار

عمليه انتاج الخبز المدعم
عمليه انتاج الخبز المدعم
 
 
 
 
 
 
 

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