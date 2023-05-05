ضبط محطه تمتنع عن بيع السولار ومخالفات تموينية متنوعة فجر اليوم بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية، حملة مكبرة فجر اليوم الجمعة الموافق 5 مايو 2023، في نطاق مركزى تمى الأمديد والسنبلاوين.

وأسفرت الحملة عن تحرير وضبط مخالفات، حيث تم تحرير عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، بمقدار من 9: 19جرام، عدد 4 محاضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، عدد 4 محاضر تصرف في إجمالى 32 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنه الشيكارة 50 كيلو جرام، عدد 2 محضر توقف عن الإنتاج بدون إذن رسمى

وفى سياق متصل تم تحرير محضر امتناع عن بيع سولار وآخر لعدم وجود سجل 21 بترول لمحطات وقود، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

يأتي ذلك بناءا على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، وتعليمات السيد محمد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط المخالفين، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه، وتؤكد مديرية تموين الدقهلية، على مواصلة الجهود الرقابية للتأكد من الإلتزام بتنفيذ القرارات والقوانين التموينية.