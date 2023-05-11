ضبط المتهمين بسرقة أجهزة من منزل في أكتوبر بأسلوب التسلق

كتب محمود عبد الراضي

عقب رصد تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، متضمناً تعليق أشارت خلاله صاحبة الحساب بقيام شخص بسرقة "هواتف محمولة وأجهزة حاسب آلى محمولة ومبلغ مالى"، من منزل شقيقتها ب مدينة 6 أكتوبر بالجيزة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 28 أبريل الماضى تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من "زوج شقيقة صاحبة الحساب - مقيم بدائرة القسم" بتعرضه لواقعة سرقة "4 هواتف محمولة - 2 جهاز لاب توب – حقيبة لاب توب - مبلغ مالى" من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال التعامل الفنى أمكن تحديد مرتكبى الواقعة وتبين أنهما شخصين – يحملان جنسية إحدى الدول

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والمسروقات ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة "بأسلوب التسلق" ، وبعرض المضبوطات على المجنى عليه تعرف عليها وإتهمهما بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.