اليوم السابع
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سعر الذهب فى قطر اليوم الخميس 11-5-2023

الخميس، 11 مايو 2023 01:13 م
سعر الذهب فى قطر اليوم الخميس 11-5-2023 ذهب
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الذهب فى قطر اليوم الخميس 11-5-2023، حيث سجل عيار "21" سجل 207.74 ريال قطرى، أما سعر الذهب عيار "24" سجل 237.42 ريال قطرى، والجنيه الذهب بـ 1,658 ريال قطرى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم فى قطر كالتالى:

عيار 24 يسجل 237.42 ريال.
 
عيار 22 يسجل 217.63 ريال.
 
عيار 21 يسجل 207.74 ريال.
 
عيار 18 يسجل 178.07 ريال.
 
عيار 14 يسجل  138.49 ريال.
 
أوقية الذهب تسجل 7,384 ريال.
 
الجنيه الذهب يسجل 1,662 ريال.
 
 
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر، فماذا تعنى هذه الموافقة وكشف تؤثر على الأسواق.
 
ويساهم قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى في تهدئة أسواق الذهب خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار، بحسب جولد بيليون.
 
وأشار تقرير فني إلى أن سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.
 

الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب

اسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم

اسعار الذهب

سعر الذهب

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