سعر الذهب فى الإمارات اليوم الخميس.. وعيار 21 بـ219.75 درهم

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب في الإمارات اليوم الخميس 11-5-2023، حيث سجل متوسط أسعار الذهب بمحلات الصاغة في الإمارات بدون مصنعية 219.75 درهم لعيار "21"، أما عيار "24" سجل 251 درهم، وبينما سجل الجنيه الذهب 1,758 درهم، وقد تختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.



وجاءت أسعار الذهب اليوم في الإمارات كالتالي: عيار 24 يسجل 251 درهم.

عيار 22 يسجل 230 درهم.

عيار 21 يسجل 219.75 درهم.

عيار 18 يسجل 188.25 درهم.

عيار 14 يسجل 146.50 درهم.

عيار 12 يسجل 125.50 درهم.

الجنيه الذهب يسجل 1,758 درهم.

ورحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وأشاد هاني ميلاد جيد بسرعة استجابة دولة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن.

وأوضح جيد أن القيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب وتقدر بـ14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا .