تعرف على سعر الذهب فى السعودية الآن

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب فى السعودية اليوم الخميس الموافق 11-5-2023، فسجل "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 243.97 ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار "21" سجل 213.48 ريال سعودى.



وجاءت أسعار الذهب اليوم فى السعودية بالريال السعودى كالتالى: عيار 24 يسجل 243.97 ريال.

عيار 22 يسجل 223.64 ريال.

عيار 21 يسجل 213.48 ريال.

عيار 18 يسجل 182.98 ريال.

عيار 14 يسجل 142.32 ريال.

أوقية الذهب يسجل 7,587 ريال

الجنيه الذهب يسجل 1,708 ريال

ورحبت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية بقرار الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزاؤها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي ترد بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

كما نص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وأشاد هاني ميلاد جيد بسرعة استجابة دولة رئيس الوزراء للمقترحات التي تقدمت بها الشعبة لوزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن .

وأوضح جيد أن القيمة ضريبة المضافة التي يتم احتسابها علي الذهب تطبق على قيمة المصنعية وليس قيمة الذهب بناء على بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة و مصلحة الضرائب وتقدر بـ 14% من قيمة المصنعية، كما يفترض تحصيلها من الوافدين بالمنافذ الجمركية دون غيرها من الرسوم الأخرى التي كانت مقررة سابقا .