سائح ياباني يعزف مقطوعة موسيقية لعروسين بساحة مصر في بورسعيد.. صور

بورسعيد - محمد عزام

شهدت ساحة مصر، اليوم الخميس، قيام أحد السياح القادم في الباخرة السياحية Pacific world، بعزف مقطوعة موسيقية لعروسيين مصريين في حديقة فريال ببورسعيد ، وسط أجواء مبهجة وتفاعل كبير مع أنغام المقطوعة الموسيقية من الحاضرين.

وقدم العروسيين الشكر للسائح الياباني، لمشاركته أجواء الإحتفال بالزفاف للعروسيين، كما أكدو على ترحيبهم بزيارة السياح لمحافظة بورسعيد.

كما حرص السائحون على القيام بجولات سياحية سريعة، تشمل أهم المعالم السياحية والأثرية والتاريخية التي تشتهر بها بورسعيد كحديقة فريال والمسلة، ساحة مصر، والممشى السياحي، فضلا عن الجلوس في أحد كافيهات المدينة، مشيدين بالمظهر الحضاري و الجمالي للمحافظة، والمعالم السياحية المميزة للمدينة.

وكان ميناء بورسعيد السياحي، استقبل الباخرة السياحية Pacific world على متنها 1209 راكب و661 بحار من مختلف الجنسيات ، في أولى رحلاتها البحرية ولمدة يومين، وسوق يقوم مجموعة من الركاب بعمل رحلة سريعة للقاهرة باكر يوم الجمعة القادم والعوده مساء نفس اليوم .

ومن المقرر أن يقوم مجموعة أخرى بزياره لمعالم بورسعيد في تمام الساعه العاشرة ونصف صباحا يوم الجمعة والعودة في تمام الساعه الثالثه عصرا، وتغادر السفينة الساعة الحادية عشر يوم الجمعه القادمة متوجهة إلى ميناء "سانتورينى" باليونان.