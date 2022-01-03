وزير الاتصالات يشيد بمستوى تصميم ساحة مصر ويتفقد حديقة فريال ببورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أشاد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمستوى تصميم ساحة مصر، معربا عن فخره بالمستوى السياحى والتنموى الذى جرى على أرض بورسعيد، مؤكدا أن الأجهزة التنفيذية بقيادة اللواء عادل الغضبان، حققت إنجازا غير مسبوقا فى النهوض بمدينة بورسعيد خلال فترة وجيزة، ساهمت فى جعل بورسعيد مدينة نموذجية من الطراز الأول.

وأكد محافظ بورسعيد، أن منطقة ساحة مصر أصبحت أحدث المشروعات السياحية التى تمثل نقطة جذب للمواطنين من أبناء بورسعيد وزوارها، وخاصة بعد أن اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية، والذى ظهر خلال احتفالات بداية العام الجديد، واستعرض محافظ بورسعيد جهود إنشاء وتطوير مشروع ساحة مصر والذى يأتى بالتوازى مع عدد من أعمال التطوير تشهدها المنطقة والتى تمثل واجهة بورسعيد من جهة مدخل قناة السويس، مشيرا أن إنشاء تمثال "أم الدنيا" يشير إلى تاريخ وجهود المصريين خلال حفر قناة السويس، فضلا عن إنشاء حديقة التاريخ، ومنطقة مطاعم وكافيتريات، والتى ساهمت فى تحقيق واجهة حضارية مميزة لمدينة بورسعيد أمام زائريها.

كما تفقدا أيضا حديقة فريال بحى الشرق، وذلك فى إطار زيارة وزير الاتصالات لمحافظة بورسعيد لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التابعة للوزارة.

وأشاد الدكتور عمرو طلعت بمستوى تطوير حديقة فريال التاريخية، مؤكدًا أن أعمال تطوير الحديقة مميزة وتجمع بين كافة عناصر التاريخ والحضارة والجمال، وأصحبت إحدى أهم المزارات السياحية بمدينة بورسعيد، مشيدا بجهود محافظ بورسعيد ورؤيته فى تطوير هذه الحديقة وإعادة إحياؤها بشكل حضارى وجمالى يليق بالتنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف القطاعات.

وأكد محافظ بورسعيد، أن الحديقة تعتبر من أهم حدائق مدينة بورسعيد، وذلك لما تمثله من أهمية تاريخية حيث شهدت احتفالات افتتاح قناة السويس فى عام 1869، لافتا إلى أن الحديقة يتوسطها العديد من المبانى ذات التراث المعمارى المُميز، والذى يُعبر عن امتزاج الحضارات المختلفة، بعد تطوير الحديقة التى تضم مسرحا، ومسجدًا، و3 منصات مخصصة للاحتفالات، وأماكن الجلوس ومناطق لألعاب الأطفال، مؤكدًا أنها نموذج رائع للحدائق لاسيمًا أنها تتسم بالطابع الجمالى والحضارى والتاريخي.

جاء ذلك خلال جولة محافظ بورسعيد ووزير الاتصالات على عدد من المشروعات السياحية والمشروعات التابعة لوزارة الاتصالات ببورسعيد، رافقهم الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء وتطوير المشروعات.



الوزير والمحافظ بحديقة فريال



جانب من زيارة للوزير والمحافظ بساحة مصر



خلال تفقدهما ساحة مصر