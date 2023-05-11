رئيس "مياه القناة": متابعة وفحص جميع الشبكات فى بورسعيد والإسماعيلية والسويس

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمحافظات القناة ، اليوم الخميس، عن مراجعة وفحص وصيانة جميع شبكات وخطوط مياه الشرب الرئيسية والفرعية بإقليم القناة "بورسعيد والإسماعيلية والسويس"، وذلك استمرارا لتنفيذ الخطة التي تستهدف تقديم خدمة متميزة للمواطنين سواء في مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، على جميع رؤساء القطاعات والمناطق وفنيو وعمال الشركة بمحافظات بورسعيد والإسماعيلية والسويس، بتكثيف المرور بصفة دورية ومنتظمة لتفقد ومتابعة جميع محطات وشبكات خطوط مياه الشرب ورفع الصرف الصحي، الرئيسية والفرعية، وذلك لمتابعة سير وانتظام العمل على أرض الواقع والعمل فورًا على حل أي مشكلات أو معوقات، قد تحدث، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدمات أفضل للمواطنين.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت: "مستمرون في إحلال وتجديد تغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة بأقطار مختلفة، في عددًا من القري والمناطق بمحافظات إقليم القناة لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك دون تأثير على الخدمة المقدمة للمواطنين، حيث يتم توفير سيارات مياه الشرب للمواطنين في المناطق التي تشهد أعمال الإحلال والتجديد".

وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي متابعته بصفة مستمرة عملية ضبط جودة مياه الشرب على مستوى محافظات القناة الثلاث، مضيفا أن الفرق المتخصصة بالشركة تعمل على سحب عينات عشوائية من مياه الشرب، يوميًا، من المحطات والشبكات، والمنازل، ودور العبادة، والمقاهي، من مختلف المناطق، وتقديم بيان إحصائي بإجمالي عدد العينات التي يتم أخذها، لعمل التحليل المطلوبة، لتوفير كوب ماء نقى ومطابق للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، انه الفرق الفنية التي تم تشكيلها من الطوارئ مهندسين وفنيين وعمال، تواصل عملها في محافظات " بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس"، على مدار الساعة للتعامل مع الموقف الطارئة والأعطال المفاجئة بكل دقة وسرعة ومدة زمنية وجيزة، حتي يتم الانتهاء منها مع عدم تأثر المواطنين بانقطاع خدمة سواء مياه الشرب أو الصرف الصحي خلال فترة الإصلاح، بالإضافة الي المتابعة المستمرة بالتنسيق مع رؤساء القطاعات.