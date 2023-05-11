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رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفى

الخميس، 11 مايو 2023 11:01 ص
رئيس الكنيسة الأسقفية ينعى الأنبا كيرلس مطران أسيوط الشرفى الأنبا كيرلس وليم
كتب: محمد الأحمدى

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نعى الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، المطران الأنبا كيرلس وليم مطران محافظة أسيوط الشرفى.

وقال رئيس الأساقفة: إن الأنبا كيرلس لعب دورا كبيرا في العمل المسكونى بين الطوائف المسيحية المختلفة وكذلك في العلاقات الإسلامية المسيحية حيث ترأس بيت العائلة المصرية بأسيوط وتمتع بعلاقات طيبة مع الجميع مؤكدًا: الكنيسة الكاثوليكية فقدت رجل من رجال الله بحق، فقد كان خادم متواضع يقدم الكل أمامه.

وأضاف رئيس الأساقفة: خالص التعازى لعائلته ولغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية وللمطارنة والكهنة والشعب وللكنيسة العامة.

 


الكنيسه الاسقفيه

الكنيسه الكاثوليكيه

الانبا كيرلس وليم

المطران سامى فوزى



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