جامعة الإسكندرية: بدء العمل بوحدة النخاع الثانية بمستشفى المواساة واستقبال 9 حالات

وأوضح نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن المؤتمر يناقش هذا العام الجديد من الأبحاث العلمية المتعلقة بأمراض الدم الحميدة والخبيثة وزراعة النخاع العظمي، والأدوية الجديدة وطرق العلاج والتشخيص في إجراءات عمليات زرع النخاع، وإعداد كوادر جديدة من الأطباء فى هذا التخصص الطبى الهام، وأعلن الغندور خلال فعاليات المؤتمر عن بدء تشغيل وحدة زرع النخاع الثانية بمستشفي المواساة الجامعي منذ أول أبريل 2023، واستقبال 9 حالات حتى الآن، وذلك لتقليل قوائم الإنتظار وتحسين مستوى الخدمة وتقديم أفضل رعاية طبية لجميع المرضى بالإسكندرية.

وأشار الدكتور علي عبد المحسن، إلى أن قسم الباطنة بطب الإسكندرية يشهد تطورات في كافة وحداته، لافتاً إلى أن وحدة زرع النخاع الثانية والتي تم بدء تشغيلها أبريل الماضى مجهزة بالكامل لتقديم خدمة متميزة للمرضى وتدريب صغار الأطباء، مؤكداً أن مؤتمر hemo Alex يشهد كل عام تطور ملحوظ، متمنياً أن تخدم نتائج المؤتمر أغراض البحث العلمي في كل ما يخص أمراض الدم وزرع النخاع.

فيما أكدت الدكتورة إيمان يوسف، أن المؤتمر سيناقش كل ما يستجد من وسائل جديدة للتشخيص ودور العلاج الحديث في التشخيص، لافتة إلى أن العلاج يصرف على نفقة الدولة، في مستشفيات جامعة الإسكندرية في وحدة أمراض الدم ووحدة زرع النخاع بالمواساة لمرضى سرطان الدم.

وأكدت الدكتور منال الصردي، أن فعاليات المؤتمر تمتد من 11مايو حتى 12 مايو الجاري، مضيفة أن المؤتمر يناقش التطورات التي تم اكتشافها في العلاجات ومتابعة كل ماهو جديد في أمراض الدم من طرق تشخيص وعلاج، كما يشهد أيضا حضور أساتذة من كافة الجامعات المصرية.

يتضمن المؤتمر جلسات لعرض ومناقشة الحالات الصعبة لأمراض الدم وورش عمل لزرع النخاع يتحدث خلالها مجموعة من الباحثين والمتخصصين على مدار يومين لنقل وتبادل الخبرات، لاسيما انه يشارك فيه نخبة متميزة من أساتذة وعلماء أمراض الدم من جميع أنحاء العالم.