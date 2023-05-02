كلية الدراسات الاقتصادية بجامعة الإسكندرية تفتتح نموذج محاكاة الاتحاد الأوروبى

الإسكندرية أسماء على بدر

افتتحت كلية الدراسات الاقتصادية جامعة الإسكندرية اليوم، نموذج محاكاة الإتحاد الأوروبي يوم الثقافة الاوروبية تحت رعاية الدكتور أحمد وهبان عميد الكلية والدكتور أسامة العادلي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور شيرين نصير وكيل الكلية للدراسات العليا والبحث العلمي وإشراف رعاية الشباب مروة حجازي .

وقال بيان الكلية انه قامت لجنة الثقافة الأوروبية بالنموذج بالتعاون مع لجنة التنظيم ولجنة الترفيه وفريق عمل اللجان الأخرى بالنموذج بتنظيم اليوم وكانت فعالياته تشتمل عرض ترفيهي ثم طابور عرض ومن بعدها زيارة المعرض وتكون من خمس محطات وهي: الفن والتراث والتاريخ والألعاب والأكلات الأوروبية.

ويأتى يوم الثقافة الأوروبية هو امتداد لأيام الثقافة التي تقوم بها أنشطة اللجنة الثقافية وسبقه يوم الثقافة العربية ضمن فعاليات نموذج محاكاة جامعة الدول العربية.