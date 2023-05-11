تعليم الغربية: التزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية.. ويوم بلا شكاوى

تفقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022 / 2023، بمدارس قرى إدارة غرب طنطا التعليمية.

شملت جولة المتابعة التي قام بها وكيل الوزارة، مدارس الشهيد إبراهيم حسين محمد السيد (الحكمة الثانوية بنات سابقا)، المرحوم السيد أحمد محمود الشرقاوي للتعليم الأساسي، والشهيد محمد بكر بقرية الكرسة.

حيث اطمأن إلى توفير الجو المناسب لجميع الطلاب، وعدم وجود أي شكاوى من الامتحانات، والتزام جميع المدارس بالضوابط الامتحانية.

وخلال المتابعة للجان المدارس الثلاث، وجه وكيل الوزارة بضرورة إغلاق بوابات المدارس، وعدم السماح بتواجد أولياء الأمور قبل أو أثناء أو بعد الامتحان، والتزام المتابعين بالمرور على جميع اللجان والاطمئنان إلى توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات.

كما وجه بضرورة عدم استخدام المزيل بالشيت الورقي داخل الكنترول، وختم ورقة الأسئلة بختم المدرسة، والحفاظ على سرية العمل داخل الكنترول وتأمينه، ورصد الدرجات بالشيت الورقي والالكتروني أولً بأول، ووجه أيضاً بضرورة عدم السماح بدخول الهاتف المحمول برفقة أي من الطلاب أو المعلمين، وعدم السماح بالغش بأي وسيلة، وتوفير الإضاءة والتهوية الجيدة داخل اللجان، والالتزام بكافة الضوابط الامتحانية، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعدم السماح بالنزول إلى الحمامات إلا برفقة معاون للطلاب، أو معاونة للطالبات، بالإضافة إلى توزيع التغذية المدرسية لجميع الطلاب فور وصولها، بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها، والالتزام بأرقام كراسات الإجابة وفقاً لنموذج كل مادة.

الجدير بالذكر أن طلاب الصف الرابع والخامس الابتدائي يؤدون اليوم امتحانات مادتي العلوم، والمهارات المهنية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي العام مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ويؤدي طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة اللغة الأجنبية ، ويؤدي طلاب الصف الثاني والثالث الصناعي، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني الزراعي، مواداً مختلفة تبعاً لتخصصاتهم بالتعليم الفني.