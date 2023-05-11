اليوم السابع
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الخميس، 11 مايو 2023 04:29 ص
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تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى القمح عند الحصاد

الخميس، 11 مايو 2023 04:00 ص
تعرف على أهم توصيات وزارة الزراعة لمزارعى القمح عند الحصاد القمح
كتبت أسماء نصار

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وضعت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى ممثلة فى قطاع الارشاد الزراعي، عدة توصيات للمزراعين يجب مراعاتها عند حصاد و توريد القمح بهدف الحفاظ على درجة نقاوة المحصول وكذلك تقليل الفاقد والهدر .
 
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
 
1- استخدام الميكنة الزراعية الحديثة في عمليات الحصاد، حيث تساهم بشكل كبير في تقليل الفاقد من الحصاد.
2- وقف ري القمح عندما يبدأ حامل السنبلة فى تغيير لونه الى اللون الأصفر، حيث يعني هذا الاصفرار توقف انتقال الغذاء الى الحبوب،حيث أن مرحلة النضج التام للمحصول تتلون خلالها جميع أوراق وسيقان وسنابل القمح باللون الأصفر، وتكون هي المرحلة الملائمة للحصاد.
3- ضمن علامات نضج المحصول، أن الحبوب تكون صلبة ومتماسكة يصعب تشكيلها بين الأصابع ويسهل انفصال الحبوب عن أغلفتها.
4- عند الحصاد اليدوى للقمح يجب أن يتم الحصاد بعد غروب الشمس أو قبل الشروق، حيث تكون هناك نسبة من الرطوبة الجوية تساعدعلى عدم تساقط وفقد الحبوب أثناء الضم، كما يجب اجراء عملية الدراس فى وقت الظهيرة.
5- يجب العناية بعمليات النقل المزرعي والدراس والتعبئة، بحيث يتم نقل آلات الدراس الى الحقل بجوار القمح المحصود.
6- وضع مفرش بجوار آلة الدراس يجمع عليه القمح ثم يجمع ما سقط على المفرش ويدرس.
7- أن تتم التعبئة فى عبوات سليمة غير ممزقة، كذلك يفضل عدم استخدام العبوات المصنوعة من  البلاستيك حيث أنها تؤدى الى رفع درجةحرارة الحبوب وزيادة رطوبه وتصبح بيئة مناسبه لنمو الفطريات
8- عدم التأخير فى عملية الحصاد عن الميعاد المناسب حيث أن التأخير يؤدى الى زيادة نسبة جفاف النباتات وتصبح هشة وسهلة الكسركما تصبح الحبوب سهلة الانفراط ووصول النباتات الى هذه المرحلة يؤدى لارتفاع نسبة الفقد فى المحصول.
 
 

القمح

حصاد القمح

محصول القمح

الارشاد الزراعى



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