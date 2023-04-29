صوامع وشون البحيرة تنهى استعداداتها لاستقبال موسم توريد القمح

البحيرة - ناصر جودة

أكد المهندس بدر محمد بدر وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، تكثيف الجهود المبذولة لاستقبال موسم توريد القمح بكافة قرى ومراكز المحافظة، مشيرا إلى إتمام الاستعدادات الخاصة بموسم حصاد وتوريد القمح وتجهيز الصوامع والهناجر والشون لاستقبال أعمال التوريدات أولًا بأول لمنع التزاحم وتكدس المزارعين أمام جهات التوريد.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة أن إجمالى عدد الشون والصوامع المستعدة لاستلام القمح هذا العام هى 37 صومعة وشونة متمثلة فى 31 شونة و 6 صوامع مطورة .

وشدد المهندس بدر محمد بدر على ضرورة تطبيق الخاصة بالمواصفات القياسية فى الفرز والاستلام وتحديد نوعية الأقماح الموردة عن طريق اللجان المشكلة لهذا الغرض.

ووجه وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة بتقديم كافة التيسرات اللازمة للمزارعين أثناء عملية التوريد والالتزام بصرف كافة مستحقاتهم وكذلك وجه بضرورة التحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع .

يذكر أن اللجان المشكلة لاستلام الأقمار الموردة تضم مسئولين من مديرات التموين والزراعة والبنك الزراعى المصرى وشركات المطاحن والصوامع والرقابة على الصادرات والواردات وهيئة سلامة الغذاء وممثلين عن الشركات المسوقة وذلك لضمان توريد محصول القمح من المزارعين وفقا للمواصفات المحددة فى هذا الشأن